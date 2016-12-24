В Темниковском районе развивается система здравоохранения

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Темниковская районная больница им. А.И. Рудявского с 2019 года принимает участие в реализации национального проекта «Здравоохранение». За это время здесь установлено новое оборудование и произведен ремонт в поликлиническом отделении (объем финансирования - 2 млн 300 тыс. руб.).
В 2020 году в больницу поступили мобильные фельдшерско-акушерский пункт и маммограф. Построены модульные ФАПы в д. Русское Тювеево, с. Старый Ковыляй, д. Ушаковка и с. Старый Город. Ко всем пунктам оказания медицинских услуг на селе подведены коммуникации, проведено благоустройство прилегающей территории.
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