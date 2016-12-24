В Большеберезниковском районе благоустроят еще один дом в райцентре

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В Большеберезниковском сельском поселении в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» за последние два года благоустроены 6 дворовых территорий на общую сумму 3 293,3 тыс. руб.
В этом году будет проводиться благоустройство придомовой территории дома № 13 микрорайона в Больших Березниках. В результате проведенных торгов подрядчиком стала строительная организации ООО «Строй М». Стоимость контракта - 760 тыс. 480 руб. Начало работ ожидается с 1 апреля, окончание - не позднее 1 июня.
Стоит отметить, что силами жителей дома № 13 немало сделано для комфортного и удобного проведения свободного времени в их дворе. Позаботились они и о детях, для которых здесь построены беседка, качели, песочница. Теперь дело за профессиональными строителями. Лавочки, урны для мусора и асфальтовое покрытие подъездных путей, места для клумб - всё это дополнит и преобразит придомовую территорию.
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