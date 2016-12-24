В республике в этом году начнется рекультивация несанкционированных свалок в трех районах

Социум

В рамках национального проекта «Экология» в республике реализуется региональный проект «Чистая страна».

В соответствии с этапами программы в 2019 году проведены работы по выявлению оценки негативного воздействия на окружающую среду несанкционированных свалок и выведенных из эксплуатации полигонов Темниковского, Рузаевского, Ковылкинского, Зубово-Полянского, Атюрьевского, Краснослободского, Ельниковского, Кочкуровского, Торбеевского и Ичалковского районов общей площадью 64,9 га.

С 2021 года планируется начало рекультивации несанкционированных свалок в Ельниковском, Атюрьевском и Ковылкинском районах. В 2022 году - Рузаевской и Краснослободской свалок твердых бытовых отходов и Ичалковского полигона ТБО. В 2023 году - Темниковской, Кочкуровской и Зубово-Полянской свалок ТБО. В 2024 году - Торбеевского полигона.

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