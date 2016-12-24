Переоснащение учреждений здравоохранения республики медицинским оборудованием

Социум

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в республике реализуется региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В рамках реализации проекта в 2020 году проводилось переоснащение учреждений здравоохранения республики медицинским оборудованием.

В первичное сосудистое отделение на базе РКБ им. С.В. Каткова поставлены томограф рентгеновский компьютерный от 16 срезов, аппарат ИВЛ. В Региональный сосудистый центр № 1 на базе Республиканской клинической больницы № 4 поступили комплекс диагностический для ультразвуковых исследований экспертного класса и аппарат ИВЛ. В первичное сосудистое отделение на базе Рузаевской ЦРБ - томограф рентгеновский компьютерный от 16 срезов.

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