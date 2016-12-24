«Бережливая поликлиника» для детского отделения

Ичалковская центральная районная больница активно участвует в реализации национального проекта «Здравоохранение». В рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в 2020 г. проведена реорганизация входной зоны детской поликлиники, отремонтирован кабинет неотложной помощи, построена крытая колясочная площадка.

- Проект «Бережливая поликлиника» обеспечивает доступность первичной медико-санитарной помощи и нацелен на комфортное пребывание пациентов. К примеру, благодаря ему мы создали условия для разделения потоков маленьких посетителей. Для ребятишек с признаками тех или иных заболеваний есть кабинет неотложной помощи: сейчас ему отведена роль «красной» зоны. Он полностью оснащён необходимым оборудованием. Например, теперь здесь есть аппарат ЭКГ для детей, пульсоксиметр, бесконтактный термометр, оториноларингоскоп и многое другое. В саму поликлинику и красную зону ведут разные входы. И теперь заболевшие дети не будут находиться рядом с посетителями, которые пришли, например, просто за справкой в детский сад или талончиком на анализы, - объясняет заведующая поликлиникой О.В. Шалятова. - После ремонта и перепланировки детского отделения маленьких пациентов и их родителей принимают в открытой регистратуре, которая сделана для комфортного общения с посетителями. Здесь свободно и удобно можно взять медицинскую карточку, записаться на приём. И картохранилище полностью обновлено: все медкарты аккуратно разложены на новых стеллажах. Установили удобную вешалку для одежды. Кроме того, в отделении теперь есть туалет для маломобильной группы пациентов.

Для детей, ожидающих в очереди, организована детская игровая зона с мягким покрытием. Есть столы для рисования, телевизор. Рядом с игровой площадкой отгорожена зона для кормления и переодевания малышей.