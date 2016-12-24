В Теньгушеве будут благоустроены три дворовые территории

Денежные вампиры
Жители Мордовии вновь бьют антирекорды по размерам потерь от действий мошенников. Тонны информации о подобных преступлениях и советы, как...
В 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» будет проведено благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Ленина, д. 11, 13, 15 в райцентре Теньгушево.
На эти цели выделено 1545,9 тыс. руб. По результатам проведенных аукционов определены подрядчики. ООО «ЕСМ-групп» (г. Саранск) обустроит спортивную площадку. ООО «Строй сервис» выполнит работы по устройству парковки, установке скамеек и урн, асфальтированию подъездных путей.
Жители Мордовии вновь бьют антирекорды по размерам потерь от действий мошенников. Тонны информации о подобных преступлениях и советы, как...
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