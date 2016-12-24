В Ромодановском районе внедряется система долговременного ухода за пожилыми людьми

С 2019 года Ромодановский район является пилотной территорией по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми людьми, признанными нуждающимися в предоставлении социальных услуг на дому (региональный проект «Старшее поколение», национальный проект «Демография»).

Информация на граждан, признанных нуждающимися в предоставлении социальных услуг, передаётся в ГБУЗ РМ «Ромодановская поликлиника». Здесь на получателей социальных услуг старше 60 лет разработаны карты комплексной гериатрической оценки. В индивидуальных планах ухода медицинские работники фиксируют назначения, выполнение которых контролируют социальные работники. Только за прошлый год данными услугами воспользовались 368 жителей района.

Значительным моментом в улучшении качества жизни граждан старшего поколения явилось создание пункта проката технических средств реабилитации в 2018 году. В 2020 году получена субсидия в размере более 300 тыс. руб. для дооснащения пункта проката. Сейчас в наличии имеются средства реабилитации по 25 наименованиям в количестве 114 штук. Это не только ходунки, костыли, кресла-коляски, но и медицинские кровати, противопролежневые матрасы, доски для пересаживания и другие средства реабилитации. Они необходимы как для создания безопасной среды в быту для граждан с тяжёлой группой ухода, так и для проведения занятий в «Школе родственного ухода», которая функционирует при ГКУ «Соцзащита населения по Ромодановскому району РМ».

Автотранспорт, приобретённый по проекту в 2019 году для доставки граждан на социально значимые объекты, из-за сложной эпидемиологической ситуации с марта 2020 года используется в деятельности мобильных бригад, в том числе для доставки продуктов питания и лекарственных препаратов гражданам старшего поколения. Данной услугой в 2020 году воспользовался 321 человек.

В 2020 году произведён капитальный ремонт отделения дневного пребывания для пожилых людей и инвалидов по ул. Касаткина, д. 1. Закуплены необходимая мебель, реабилитационное оборудование, оргтехника, установлен уличный комплекс с тренажёрами. После снятия ограничений отделение дневного пребывания начнет работу во вновь отремонтированном здании.