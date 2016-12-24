Крупнейшие российские digital-компании вошли в экспертный совет конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»

В рамках Форума цифровой безопасности Cyber Security Day 2021 прошло установочное заседание Экспертного совета конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций». В состав совета входят первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, организаторы конкурса АНО «Россия – страна возможностей» и АНО «Диалог».

В состав Экспертного совета также вошли представители крупнейших компаний и авторитетных экспертов российского рынка digital-технологий и коммуникаций. Это генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев, генеральный директор ПАО «МегаФон» Геворк Вермишян, HR-директор «Яндекса» и генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина, генеральный директор Rambler Group – старший вице-президент ПАО «Сбербанк» Татьяна Доброхвалова, президент группы компаний InfoWatch, соучредитель «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко, главный редактор телеканала RT, международного ИА «Россия сегодня» и ИА Sputnik Маргарита Симоньян, а также председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Совет будет наблюдать за прозрачностью и объективностью процедуры оценки и при необходимости рассматривать апелляции участников. В ходе очных этапов эксперты будут проводить мастер-классы и обмениваться опытом с конкурсантами.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко: «Грань между интернетом и реальной жизнью, тем, что называется онлайн и офлайн, исчезает на глазах. Практически все сферы нашей жизни становятся параллельными. Они происходят и в физической реальности, они происходят и в интернет-среде. Поскольку способность людей коммуницировать является обязательным условием любой человеческой деятельности, это вопрос коммуникаций, понятно, что этот конкурс не про программистов, он про коммуникации, коммуникации в интернет-среде, но и в общем не только в интернет-среде», – подчеркнул Кириенко.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил существующий большой запрос на специалистов в области интернет-технологий, который напрямую связан с включением цифровой трансформации в число ключевых национальных целей, обозначенных Президентом Владимиром Путиным.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров сообщил, что важным отличием нового проекта от подобных кадровых конкурсов является то, что он рассчитан не только на руководителей, но и на экспертов и молодых профессионалов, в том числе студентов.

По мнению генерального директора АНО «Диалог» Алексея Гореславского, чтобы лучшие практики обратной связи реально внедрялись и работали, нужны высокопрофессиональные кадры, которые, как мы видим, на рынке труда в дефиците. «Мы уверены, что данный проект станет эффективным инструментом кадровой работы и поможет нам закрыть вакансии во многих регионах», – сказал он.

Руководитель экспертного блока конкурса, управляющий партнер «ЭКОПСИ Консалтинг» Павел Безручко рассказал, что оценивать участников будут по общим компетенциям, то есть конкретным критериям, определяющим качества личности, а также успешности в конкретной профессиональной деятельности.

На данный момент уже поступило более 5 тысяч заявок из 82 регионов страны. Самому молодому участнику 18 лет, а самому возрастному – 75 лет. Средний возраст участников – от 30 до 40 лет.

Напомним, что организаторами «Лидеры интернет-коммуникаций» выступают АНО «Диалог» и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО «Россия – страна возможностей». Конкурс стартовал 22 января 2021 года, заявки на участие принимаются до 26 февраля.