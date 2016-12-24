Навальный отвечает в суде за клевету на ветерана

У Навального очередной суд. На сей раз по самому низкому поводу – о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артеменко. Дело было возбуждено из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран вместе с другими известными и уважаемыми людьми выступил в поддержку изменений в Конституции РФ. Навальный сопроводил тогда этот видео-ролик издевательским комментарием: «О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести».

Игнат Сергеевич Артеменко принял участие в заседании суда по видеосвязи. В ходе процесса Навальный по-прежнему утверждал, что заслуги 94-летнего ветерана просто используют, «им торгуют, словно он какая-то кукла». Более того, некоторые журналисты попытались поставить под сомнение боевое прошлое ветерана. Сам Игнат Сергеевич в суде о своих подвигах на фронте рассказал мало.

Меж тем, известно, что Игнат Артеменко стал партизаном в 15 лет - приписал себе 2 года, чтобы его взяли в 1943 году защищать Родину. В январе 1945 года призван в Красную армию, сначала был стрелком 251 западного стрелкового полка, затем служил разведчиком в 114 гвардейском стрелковом полку 65 армии. 20 апреля 1945 года в боях при форсировании реки Одер получил осколочное ранение в руку и позвоночник. Его прооперировали, но доставать осколки не стали – риск нанести еще больший вред был слишком велик. Из госпиталя Игната Артеменко выписали в сентябре 1945-го и направили в санитарно-эпидемиологический отряд. Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и орденом Отечественной войны II степени. Закончил службу в 1982-м в звании инженера-полковника.