В Госдуме поддержали законопроект об автоматизации оказания социальной помощи

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Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления поддержал законопроект, который позволит автоматизировать назначение мер соцподдержки, а также даст возможность использовать в единой сети все региональные и муниципальные базы данных о получателях социальной помощи.
Как пояснил член комитета – первый замруководителя фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев, в России с 2018 года действует федеральная информационная система соцобеспечения. Ей пользуются граждане, организации и органы власти, с ее помощью планируется бюджет, контролируется выплата пособий и предоставление других мер поддержки. Новый законопроект предлагает качественно развить эту систему.
«Во-первых, предлагается непосредственно в этой информационной системе реализовать задачу назначения и предоставления мер социальной поддержки. Это даст нам автоматизацию процесса, в разы ускорит принятие решений по заявлениям граждан. Возможности электронного межведомственного взаимодействия упростят сбор документов и повысят корректность сведений», - пояснил депутат.
Меры социальной поддержки населения отличаются на федеральном, региональном и местном уровне. Некоторые организации используют для учета льготников и получателей выплат собственные базы и информационные системы. Внесенный в Думу законопроект предлагает интегрировать их в федеральную систему, чтобы не создавать множество копий и списков, а сохранять все сведения в актуальном виде.
Операторами обновленной информационной системы предлагается назначить Минтруда и Пенсионный фонд России.
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