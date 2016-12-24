В Кадошкинском районе продолжается работа по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Социум

В Кадошкинском районе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году планируется ремонт участка автодороги Адашево - Большая Поляна - Глушково протяженностью 5,6 км.

Запланирован также ремонт дороги по ул. Ленина в с. Большая Поляна (1,2 км). Будет отремонтирован подъезд к селу Адашево по ул. Дружбы (1,4 км).

В районе уже проведены работы по капитальному ремонту подъездной дороги к п. Кадошкино от АЗС до железнодорожного переезда протяженностью 1,28 км и отремонтирован участок дороги Пушкино - Нагаево (3,8 км). Общая стоимость работ составила более 65,8 млн руб.

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