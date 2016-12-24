В Ковылкинском районе будут благоустроены еще три дворовые территории

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Помочь дворникам в расчистке придомовых территорий призвал горожан мэр Саранска Петр Тултаев
В 2021 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустройство дворовых территорий трех многоквартирных домов в Ковылкине по ул. Есенина, 6, ул. Желябова, 7 и 7 А (объем финансирования 3,6 млн руб.).
В 2020 г. также проведено благоустройство трех дворовых территорий в райцентре на сумму 3,1 млн руб. Еще 20 млн руб. затрачено на приведение в порядок «Парка Патриотов».
В 2019 г. капитально отремонтированы дворовые территории многоквартирных домов по ул. Комсомольская и ул. Осипенко, по ул. Большевистская и ул. 50 лет Октября.
Помочь дворникам в расчистке придомовых территорий призвал горожан мэр Саранска Петр Тултаев
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