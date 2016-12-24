В Мордовии все медицинские организации реализуют принципы бережливого производства

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В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Мордовии реализуется региональная программа «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».
Она предусматривает внедрение в республике новой модели работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
В первом квартале 2020 года к проекту присоединились Дубенская районная больница, Ичалковская межрайонная больница, Поликлиника № 4, Республиканская клиническая больница № 1, Республиканский гериатрический центр. Во втором квартале - Детская поликлиника № 2, Родильный дом в Саранске, Ардатовская, Инсарская, Старошайговская, Теньгушевская районные больницы.
Таким образом, в Мордовии все медицинские организации (59 - 100 % от запланированного) реализуют принципы бережливого производства.
Как пройти вакцинацию от ковида в Мордовии?
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