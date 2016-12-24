В Мордовии созданы центры тестирования ГТО

Социум

В рамках реализации в Мордовии регионального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» в 2020 году созданы центры тестирования ГТО, оборудованные малыми спортивными площадками, в Ардатовском, Атяшевском, Большеигнатовском, Краснослободском и Рузаевском районах.

На территории «Мордовия Арены» начала работу закрытая спортивная площадка (искусственный лед, тренажеры и т.д.) для проведения тренировочных занятий по хоккею. Идет работа над проектно-сметной документацией для строительства открытого ВМХ-трека в Саранске, возведение которого планируется в 2022 году.

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