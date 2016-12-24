Потенциал республики
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В рамках национального проекта «Наука» в Мордовии реализуется региональная программа «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок».
Проект предполагает создание целостной системы подготовки и профессионального роста научно-педагогических кадров путем совершенствования механизмов обучения в аспирантуре и поддержки новых лабораторий. Не менее 30% из них должны руководить молодые перспективные исследователи.
Ежегодно Российский фонд фундаментальных исследований проводит конкурс на лучшие проекты, выполняемые молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре. Задача конкурса - создание аспирантам условий для подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, содействие в трудоустройстве и закрепление в российских научных организациях.
В 2020 году в число победителей конкурса вошли 4 проекта МГУ им. Н.П. Огарева. В их числе проект аспирантки Елены Самойловой, обучающей по направлению «Социологические науки» (профиль «Социальные структуры, социальные институты, процессы»). Ее работа посвящена проблеме развития зоозащитного движения в регионах Приволжского федерального округа.
«Сам факт наличия бездомных животных свидетельствует не только о безответственности их бывших владельцев, но и об отсутствии в обществе культуры гуманного обращения с животными. Через призму отношения к братьям нашим меньшим можно увидеть состояние нравственности в целом», - уверена Елена Самойлова.
Аспирант планирует провести системный анализ движения в защиту животных в субъектах ПФО (на примере Мордовии, Татарстана и Пензенской области), оценить его состояние и перспективы развития, а также разработать модель зоозащитного движения как структурно-функциональной подсистемы гражданского общества.
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