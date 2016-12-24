В Дубенском районе продолжается работа по нацпроекту «Образование»

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Артём Здунов все дальше продвигается по муниципальной карте Мордовии
По программе «Современная школа» планируется создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Дубенской средней общеобразовательной школе (2021 год), в Красинской СОШ (2022 год), в Ардатовской СОШ (2023 год).
В 2021 г. в Поводимовской средней общеобразовательной школе им. Героя Социалистического Труда Н.М. Суродеева будет внедрена цифровая образовательная среда. А в рамках проекта «Успех каждого ребенка» в сфере дополнительного образования планируется создать 200 новых мест по спортивному, художественному, социальному направлениям.
Артём Здунов все дальше продвигается по муниципальной карте Мордовии
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