В Дубенском районе продолжается работа по нацпроекту «Образование»

По программе «Современная школа» планируется создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Дубенской средней общеобразовательной школе (2021 год), в Красинской СОШ (2022 год), в Ардатовской СОШ (2023 год).

В 2021 г. в Поводимовской средней общеобразовательной школе им. Героя Социалистического Труда Н.М. Суродеева будет внедрена цифровая образовательная среда. А в рамках проекта «Успех каждого ребенка» в сфере дополнительного образования планируется создать 200 новых мест по спортивному, художественному, социальному направлениям.



