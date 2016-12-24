В Ардатовском районе «Агростартап» помогает развивать сельское хозяйство

В 2020 году гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в рамках подпрограмм «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» и «Агростартап» (национальный проект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») получили трое жителей Ардатовского района.

Грант в размере 4 млн 900 тыс. руб. выиграла Е.Б. Кудашкина из Турдакова. Средства пойдут на строительство фермы на 120 голов общего стада. Помимо грантовых средств, в возведение объекта Кудашкины вложат и собственные средства - еще около 40 % от общей суммы затрат по проекту. При этом фермеры создадут еще 3 рабочих места. Семья фермеров Кудашкиных - редкий для республики пример. Они получают грант уже третий раз. Впервые претендовали на него, когда еще были начинающими сельхозпроизводителями, второй раз - уже в качестве семейной фермы. А в 2020 году по итогам конкурсов, проведенных Минсельхозом России в рамках престижной агропромышленной выставки «Золотая осень -2020», фермерское хозяйство Кудашкиных отмечено серебряной медалью в номинации «Лучшая семейная животноводческая ферма».

С.А. Агутов из Тургенева получил грант по проекту «Агростартап». В последние годы они с супругой занимались продажей птицы и теперь будут расширять бизнес на полученные средства в размере около 2 млн руб. Молодой фермер также планирует создать рабочее место. Порядка 3 млн руб. на развитие собственного хозяйства выделены И.А. Фомину из Баева. Он планирует приобретение КРС и техники.