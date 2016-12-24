Навалили и свалили

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Да, недолго музыка играла, недолго Леша танцевал на гребне малолетних протестов. Сам Навальный успешно разменял свой условный срок на реальный, а руководитель его региональных штабов Леонид Волков вскоре сообщил, что соратники оппозиционера не планируют проводить новые акции протеста до весны, а то и до осенних выборов в Госдуму.
По словам Волкова, продолжение несогласованных акций на постоянной еженедельной основе приведет к тому, что численность акций уменьшится и наступит «всеобщее разочарование». «Мы хорошо подготовим и проведем что-то большое и весной, и летом. У нас никуда не денутся поводы и никуда не денутся требования», - продолжил Леонид Волков. По его утверждениям, Навальный попросил сторонников «сконцентрироваться на осени» и выборах в Госдуму.
Ну, что можно сказать по этому поводу? Штабист Волков просто делает хорошую мину при плохой игре. Видимо, очень уж не хочется ему признавать очевидный провал протестов. Даже по Саранску было отчетливо видно, что каждая новая акция поклонников Навального собирает все меньше и меньше людей. 23 января в Саранске, например, вышло 187 человек. В следующий раз, 31 января, всего лишь 67 человек. А после решения суда отправить Навального за решетку из-за пренебрежения им рамками условного срока, на улицы подались лишь горстки его сподвижников. И тогда митинговые деятели осознали крайне неприятный для себя факт - у них не будет поддержки ни в столичном регионе, ни в других городах страны.
Что же до наивных любителей протестных перфомансов, то их проблемы с судами и штрафами теперь остаются только их проблемами. Никто же насильно на «прогулки» никого не загонял…
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