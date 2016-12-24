В Большеигнатовском районе продолжится благоустройство дворовых территорий

Социум

В 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» будут проведены  работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов № 8 по улице Новой и № 2 по улице Школьной в селе Большое Игнатово.

Кроме того, планируется переселение граждан из аварийного жилищного фонда по ул. Ленина д. 3, ул. Октябрьская д. 7, ул. Школьная д. 13.

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