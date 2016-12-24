В Большеигнатовском районе продолжится благоустройство дворовых территорий

«Приукрашивать картинку не стоит»
В администрации города оценили ход зимней уборки в столице Мордовии и задумались о пользе физического труда для старшеклассников
В 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» будут проведены работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов № 8 по улице Новой и № 2 по улице Школьной в селе Большое Игнатово.
Кроме того, планируется переселение граждан из аварийного жилищного фонда по ул. Ленина д. 3, ул. Октябрьская д. 7, ул. Школьная д. 13.
В администрации города оценили ход зимней уборки в столице Мордовии и задумались о пользе физического труда для старшеклассников
Артём Здунов все дальше продвигается по муниципальной карте Мордовии
Артём Здунов распорядился исключить очереди и скопления людей в прививочных пунктах
Врио Главы Мордовии Артём Здунов с рабочей поездкой посетил Кочкуровский район республики
Власти Мордовии примут меры для обеспечения безопасности крещенских купаний, в которых ежегодно участвуют около 10 тысяч жителей республики
Врио Главы Мордовии Артём Здунов на коллегии МВД по РМ призвал уделить особое внимание контролю целевого расходования бюджетных средств
Мордовия и Нижегородская область будут сотрудничать в сфере развития паломническо-туристических кластеров
В Мордовии займутся развитием туристического кластера
Помочь дворникам в расчистке придомовых территорий призвал горожан мэр Саранска Петр Тултаев
На управляющие компании в Саранске составляют протоколы за несвоевременную уборку ледяных наростов на кровлях