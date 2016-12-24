«Теньгушевский район – наша стратегическая территория»
Артём Здунов все дальше продвигается по муниципальной карте Мордовии
В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2020 году в Мордовии созданы 42 центра цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.
Построены две новые школы - на 140 мест в поселке Дракино Торбеевского района (она была открыта 1 сентября 2020 года) и на 165 мест в селе Аксеново Лямбирского района (получено разрешение на ввод в эксплуатацию).
Обновлена материально-техническая база по предметной области «Технология» в Саранской общеобразовательной школе для детей с ОВЗ.
Артём Здунов все дальше продвигается по муниципальной карте Мордовии
Артём Здунов обсудил взаимодействие в сфере медицинских технологий с представителями компании «Эйдос-Медицина» и «Эвотек-Мирай...
В Саранске нерадивым управляющим компаниям пригрозили проверками
Артём Здунов обратил внимание на скудное обустройство мест катаний на коньках
В день здоровья Артём Здунов встал на коньки
Артём Здунов назвал вопрос повышения зарплат на предприятиях стратегическим
Об особенностях второй российской вакцины «ЭпиВакКорона» рассказывает один из ее создателей
В Саранске стартовал отбор общественных территорий для благоустройства в 2022 году
Власти Мордовии примут меры для обеспечения безопасности крещенских купаний, в которых ежегодно участвуют около 10 тысяч жителей республики
«ВС» по традиции вспоминает самые значимые события в жизни республики, беды и радости, определившие облик уходящего года