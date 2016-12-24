«Современная школа»

Социум

В рамках реализации регионального проекта  «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2020 году в Мордовии созданы 42 центра цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.
Построены две новые школы - на 140 мест в поселке Дракино Торбеевского района (она была открыта 1 сентября 2020 года) и на 165 мест в селе Аксеново Лямбирского района (получено разрешение на ввод в эксплуатацию).

Обновлена материально-техническая база по предметной области «Технология» в Саранской общеобразовательной школе для детей с ОВЗ.

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