В 2020 году выведено на экспорт более тридцати СМП Мордовии

Социум

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Мордовии реализуется региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».
При участии Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году выведено на экспорт более тридцати СМП Мордовии.

Фондом поддержки предпринимательства РМ реализуется программа ускоренного развития субъектов МСП в моногородах республики. Оказываются консультационные услуги, проводятся обучающие мероприятия по программам Минэкономразвития РФ, семинары, круглые столы, межрегиональные бизнес-миссии и деловые игры. Отдельное внимание уделяется поддержке социального предпринимательства.

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