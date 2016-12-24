В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Мордовии реализуется региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

При участии Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году выведено на экспорт более тридцати СМП Мордовии.

Фондом поддержки предпринимательства РМ реализуется программа ускоренного развития субъектов МСП в моногородах республики. Оказываются консультационные услуги, проводятся обучающие мероприятия по программам Минэкономразвития РФ, семинары, круглые столы, межрегиональные бизнес-миссии и деловые игры. Отдельное внимание уделяется поддержке социального предпринимательства.