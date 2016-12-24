Штрафной навес
На управляющие компании в Саранске составляют протоколы за несвоевременную уборку ледяных наростов на кровлях
В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Мордовии реализуется региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».
При участии Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году выведено на экспорт более тридцати СМП Мордовии.
Фондом поддержки предпринимательства РМ реализуется программа ускоренного развития субъектов МСП в моногородах республики. Оказываются консультационные услуги, проводятся обучающие мероприятия по программам Минэкономразвития РФ, семинары, круглые столы, межрегиональные бизнес-миссии и деловые игры. Отдельное внимание уделяется поддержке социального предпринимательства.
На управляющие компании в Саранске составляют протоколы за несвоевременную уборку ледяных наростов на кровлях
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