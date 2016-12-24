В Атяшевском районе начала работать система долговременного ухода за пожилыми людьми

«Тут в миллиардах считать надо!»
Врио Главы Мордовии Артём Здунов на коллегии МВД по РМ призвал уделить особое внимание контролю целевого расходования бюджетных средств
Пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами реализуется в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». В Атяшевском районе система начала действовать с 1 января 2021 года.
- Она предусматривает комплексную поддержку людей даже с очень большими ограничениями здоровья, давая им возможность реализовать свое право жить не в казенном учреждении, а дома, - отмечает директор АНО СОГ «Надежда» Наталья Заводаева. - Долговременный уход обеспечивает высокое качество жизни не только людей, нуждающихся в посторонней помощи, но и их семей. По сути, в настоящее время идет перестройка всей системы социальной помощи населению. Профессиональное обучение «Сиделка (помощник по уходу)» прошли 24 сотрудника нашей службы. В пункт проката, созданный при некоммерческой организации, поступили средства технической реабилитации: кресло-коляска прогулочная, костыли, противопролежневый матрац, трость, ходунки и т.д., которыми можно воспользоваться совершенно бесплатно. Подобрать подходящие средства и вспомогательное оборудование, научиться их использовать помогут сотрудники соцзащиты, которые прошли курсы «Школа родственного ухода». Они подскажут, как создать в доме безопасную среду проживания, обустроить пространство, предупредить осложнения, связанные с длительным постельным режимом.
Отличия новой системы от привычной соцподдержки в том, что теперь это ежедневное обслуживание, включающее выходные и праздники, чтобы обеспечить необходимый уход.
- К нам обращаются непосредственно из ГКУ «Социальная защита населения по Атяшевскому району», особенно когда речь идет об одиноких людях, у которых нет родственников, или о лежачих инвалидах. Также обращаются родственники пожилых людей, нуждающихся в уходе, - продолжает Наталья Заводаева. - Кроме того, есть медучреждения, в которые, например, попадают те же самые пожилые граждане, у которых случился инсульт, и они уже не могут себя обслуживать. В помощь им - система долговременного ухода.
В процессе типизации определяется индивидуальная нуждаемость человека для того, чтобы предоставить ему определенный набор услуг в рамках установленной группы ухода. Группа ухода зависит от количества набранных в результате оценочных действий баллов. Их всего шесть - от нуля до пяти. К нулевой группе относятся люди, полностью сохранившие самостоятельность в повседневной жизни. А вот у лиц из пятой группы - полная утрата способности к самообслуживанию и передвижению, они целиком зависят от посторонней помощи.
Врио Главы Мордовии Артём Здунов на коллегии МВД по РМ призвал уделить особое внимание контролю целевого расходования бюджетных средств
Власти Мордовии примут меры для обеспечения безопасности крещенских купаний, в которых ежегодно участвуют около 10 тысяч жителей республики
«ВС» по традиции вспоминает самые значимые события в жизни республики, беды и радости, определившие облик уходящего года
Артём Здунов назвал вопрос повышения зарплат на предприятиях стратегическим
Алексей Гришин возместил ущерб по уголовному делу на 100 миллионов рублей и получил возможность дожидаться суда в домашних условиях
Врио Главы РМ Артём Здунов провел совещание с членами правительства по развитию строительной отрасли
Артём Здунов поручил правительству РМ исключить некачественные продукты при госзакупках для социальной сферы
В день здоровья Артём Здунов встал на коньки
Врио Главы Мордовии Артём Здунов с рабочей поездкой посетил Кочкуровский район республики
Артём Здунов распорядился исключить очереди и скопления людей в прививочных пунктах