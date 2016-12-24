В Атяшевском районе начала работать система долговременного ухода за пожилыми людьми

Пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами реализуется в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». В Атяшевском районе система начала действовать с 1 января 2021 года.

- Она предусматривает комплексную поддержку людей даже с очень большими ограничениями здоровья, давая им возможность реализовать свое право жить не в казенном учреждении, а дома, - отмечает директор АНО СОГ «Надежда» Наталья Заводаева. - Долговременный уход обеспечивает высокое качество жизни не только людей, нуждающихся в посторонней помощи, но и их семей. По сути, в настоящее время идет перестройка всей системы социальной помощи населению. Профессиональное обучение «Сиделка (помощник по уходу)» прошли 24 сотрудника нашей службы. В пункт проката, созданный при некоммерческой организации, поступили средства технической реабилитации: кресло-коляска прогулочная, костыли, противопролежневый матрац, трость, ходунки и т.д., которыми можно воспользоваться совершенно бесплатно. Подобрать подходящие средства и вспомогательное оборудование, научиться их использовать помогут сотрудники соцзащиты, которые прошли курсы «Школа родственного ухода». Они подскажут, как создать в доме безопасную среду проживания, обустроить пространство, предупредить осложнения, связанные с длительным постельным режимом.

Отличия новой системы от привычной соцподдержки в том, что теперь это ежедневное обслуживание, включающее выходные и праздники, чтобы обеспечить необходимый уход.

- К нам обращаются непосредственно из ГКУ «Социальная защита населения по Атяшевскому району», особенно когда речь идет об одиноких людях, у которых нет родственников, или о лежачих инвалидах. Также обращаются родственники пожилых людей, нуждающихся в уходе, - продолжает Наталья Заводаева. - Кроме того, есть медучреждения, в которые, например, попадают те же самые пожилые граждане, у которых случился инсульт, и они уже не могут себя обслуживать. В помощь им - система долговременного ухода.

В процессе типизации определяется индивидуальная нуждаемость человека для того, чтобы предоставить ему определенный набор услуг в рамках установленной группы ухода. Группа ухода зависит от количества набранных в результате оценочных действий баллов. Их всего шесть - от нуля до пяти. К нулевой группе относятся люди, полностью сохранившие самостоятельность в повседневной жизни. А вот у лиц из пятой группы - полная утрата способности к самообслуживанию и передвижению, они целиком зависят от посторонней помощи.



