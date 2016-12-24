В Ичалковском районе обновился школьный автопарк

В конце 2020 года в Мордовию поступили новые школьные автобусы в рамках национального проекта «Образование». В Ичалковском районе автопарк обновился в Кемлянской и Гуляевской школах.

- В машине удобные сиденья, ремни безопасности. Она пришла на смену такой же «газели», срок эксплуатации которой подходит к концу, - говорит директор Гуляевской школы Анна Бурмистрова. Как отметила Анна Михайловна, шесть детей ежедневно приезжают в Гуляево из Кенди.

Новая техника предназначена для замены транспорта со сроком эксплуатации более 10 лет и износом свыше 50%. Теперь такой в районе нет.

- Сейчас на перевозке школьников занято 10 единиц техники, срок службы которой - не более 3 лет, - отметила начальник местного управления образования Надежда Арбузова. - Техникой управляют опытные водители с большим стажем работы, имеющие все категории, в том числе и «D». Кроме этого, детей обязательно сопровождает представитель школы.

Также две «газели» закреплены за детско-юношеской спортивной школой. На них ребята ездят на тренировки и соревнования, в том числе за пределы района и республики.

Всего в школьных автобусах на занятия ежедневно приезжают более 200 учеников.

- Самое большое количество детей подвозят в Рождественскую школу - 52 человека из РТС и Баева. В Берегово-Сыресевское учебное заведение ежедневно доставляют 35 детей из Парадеева, Вечкус, Болдасева, Папулева, - перечисляет Надежда Арбузова. - Из Новых Ичалок, Троицка, Языковки и посёлка РТС 25 ребят приезжают в Оброчное. Девятнадцать школьников перевозят в Ичалки из Лобасков, Пермеева, Протасова и Смольного. Чуть меньше - 13 ребят - прибывают из Резоватова и посёлка Октябрьский в Ладскую школу. Девять школьников из Инелея учатся в Тарханове, а 5 ребят из Калыш - в Смольном.

Протяжённость всех школьных маршрутов только в одну сторону составляет 426 километров. Получается, чтобы утром собрать школьников из сёл и привезти их к месту учёбы, водители суммарно должны проехать 852 км. И столько же - после занятий, развозя ребят по домам. Это ни много ни мало 1 704 километра в день.



