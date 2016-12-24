Кремлевскую елку покажут на телеканале «Карусель» 31 декабря

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Жители Мордовии вместе со всей страной увидят трансляцию общероссийской новогодней елки в Кремлевском дворце. Премьерный показ спектакля «Пятое время года, или Кто придумал Новый год» состоится 31 декабря в 18:00 на федеральном семейном телеканале «Карусель».
Спектакль посвящен связи инноваций и традиций. Главные герои сказки, Хранитель праздничных традиций и Гаджет, познакомят телезрителей с различными историческими событиями, побывают в разных странах и разгадают тайну Нового года.
Повторные показы запланированы в начале следующего года: 7 января в 19:30 и 13 января года в 17:00.
Сказочное представление организовано Управлением делами Президента Российской Федерации совместно с Правительством Москвы и Московской Федерацией профсоюзов.
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