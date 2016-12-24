Кремлевскую елку покажут на телеканале «Карусель» 31 декабря

Жители Мордовии вместе со всей страной увидят трансляцию общероссийской новогодней елки в Кремлевском дворце. Премьерный показ спектакля «Пятое время года, или Кто придумал Новый год» состоится 31 декабря в 18:00 на федеральном семейном телеканале «Карусель».

Спектакль посвящен связи инноваций и традиций. Главные герои сказки, Хранитель праздничных традиций и Гаджет, познакомят телезрителей с различными историческими событиями, побывают в разных странах и разгадают тайну Нового года.

Повторные показы запланированы в начале следующего года: 7 января в 19:30 и 13 января года в 17:00.

Сказочное представление организовано Управлением делами Президента Российской Федерации совместно с Правительством Москвы и Московской Федерацией профсоюзов.