Ромодановской поликлинике подарили современный аппарат УЗИ

В преддверии Нового года депутат Госсобрания директор ООО «Ромодановосахар», «ООО «МАПО-ТРАНС» Александр Атласов, управляющий ТНВ «ООО МАПО и К» Николай Ютяев, генеральный директор группы компаний «МАПО» Александр Меркушкин подарили Ромодановской поликлинике современный аппарат УЗИ. До сих пор в этом медучреждении пройти ультразвуковое исследование было невозможно.

Аппарат, который был здесь когда-то, сломался, на протяжении 1,5 лет за оказанием этого вида медицинской помощи пациентов отправляли в Саранск.

– Вы верите в Деда Мороза? И мы решили поверить. Написали письмо в преддверии Нового года, и на него откликнулись, – рассказывает главный врач Ромодановской больницы Алексей Назаров. По его словам, поликлиника о технике такого уровня даже мечтать не могла.

– Спасибо за то, что депутаты и представители бизнеса заботятся о здоровье не только сотрудников предприятий, которыми руководят, но и жителей всего Ромодановского района. Спасибо огромное за отзывчивость и участие в жизни нашего медицинского учреждения и нашего поселка, – продолжает главный врач.

С аппаратом УЗИ стоимостью 2,4 млн рублей будут работать сразу два врача. Медики прошли переподготовку, поскольку обслуживание современного оборудования требует особых навыков и знаний. С его помощью можно определить наличие раковой опухоли на ранней стадии.

Пациенты Ромодановской поликлиники очень рады появлению современного аппарата УЗИ. Пройти ультразвуковое исследование можно будет уже завтра. Аппарат будет обслуживать и соседние районы – Большеберезниковский, Чамзинский и Ичалковский.