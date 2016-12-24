Подведены итоги конкурса по проекту «Экозабота»: 9 тонн батареек и 9 млн просмотров

С 7 по 23 декабря в рамках национального проекта «Экология» и масштабного проекта «Экозабота» был проведен челлендж «Утилизируй Правильно и Модно» в Likee, посвященный переработке батареек и продвижению использования перезаряжаемых аккумуляторов вместо одноразовых батареек.

Под брендированный трек «Утилизируй Правильно и Модно» было записано 2 983 видео, общий охват по акции составил около 9 000 000 просмотров, благодаря участию популярных блогеров и привлечению СМИ. Имиджевый аккаунт Экозаботы вышел в ТОП на главной странице социальной сети Likee.

И самое главное, в рамках школьного проекта «Экозабота», на сегодняшний день сдано уже более 9 тонн батареек. А также в рамках активности увеличился запрос на карту, где указаны адреса размещения специальных урн https://eco2eco.ru/map/. Основная задача кампании - привлечь внимание школьников к важности переработки батареек и использованию аккумуляторов.

Хэдлайнерами челленджа стали 12 топ-блогеров, уделяющих внимание социальным вопросам и экологии: Настя Кош, Макар Карелин, Анриэль и другие блогеры-миллионники с суммарной аудиторией 20 000 000+ подписчиков. Именно они призывали пользователей записывать видео под брендированный трек.

Каждый день самые активные участники получали стикер-паки от Федерального экологического оператора. Блогеры выбрали лучшие видео 10 пользователей и объявили результаты в прямом эфире в своих аккаунтах. Победители получат дизайнерские толстовки с символикой конкурса.

«Очень круто, что нам удалось привлечь столько внимания к теме утилизации батареек и мы получили такой отклик от наших подписчиков. Всегда важно помнить, экология начинается с нас», - комментирует блогер Настя Кош. Конкурс поддержали АНО «Национальные приоритеты», Федеральный экологический оператор, Общероссийский народный фронт, производитель батареек под брендом GP - ООО «А Зет», переработчик батареек - Мегаполисресурс, Всероссийское общество охраны природы, Российское движение школьников, Федеральный детский эколого-биологический центр.

Напомним, что проект «Экозабота» стартовал в июне 2020 года и стал стратегической платформой экологического и естественно-научного просвещения школьников. В проекте участвуют ученики 3000 школ из 30 городов России. Данная программа направлена на повышение уровня экологической грамотности населения и формирование ответственного отношения к окружающей среде через экологическое воспитание детей. Присоединиться к проекту можно на сайте www.batteryshare.ru. В мае 2021 года состоится итоговая видеоконференция по экологии: подведение результатов, награждение победителей, видео-лекции по экологическим тематикам от ярких спикеров.