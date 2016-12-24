Аферы «с погонами»

В Мордовии участились случаи хищений денежных средств у граждан под предлогом оказания помощи правоохранительным органам в расследовании

Все новые и все более оригинальные способы дистанционного надувательства изобретают хитроумные комбинаторы. Один из самых свежих сценариев - хищение денежных средств у граждан под предлогом оказания помощи правоохранительным органам в расследовании.

Как сообщают в МВД по РМ, недавно в полицию поступило заявление 46-летней жительницы республики, которая рассказала, что стала жертвой изощренного обмана. Ей поступил звонок с неизвестного номера, собеседник представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что мошенники пытаются похитить с банковского счета женщины денежные средства. Чтобы это предотвратить, банк якобы должен передать личную информацию клиента правоохранительным органам. При этом злоумышленник назвал женщине контактные данные реально действующего сотрудника полиции - такие данные находятся в свободном доступе в сети Интернет.

Через некоторое время потерпевшей позвонил тот самый «сотрудник», представился по форме и попросил женщину оказать содействие в поимке мошенников. Доверчивая жительница республики согласилась. При этом лжеполицейский запретил ей рассказывать о происходящем родственникам. Он пояснил, что речь идет об оперативной разработке и утечка информации может серьезно навредить следствию. Более того, по словам «оперативника», за разглашение такой информации предусмотрена уголовная ответственность. Когда жертва в полной мере прониклась ответственностью за расследование, мошенники приступили ко второй части «марлезонского балета».

Якобы с целью поимки аферистов с поличным женщина по указанию звонившего положила на свой банковский счет 639 тысяч рублей и назвала ему данные своей банковской карты. Впоследствии выяснится, что злоумышленники с помощью этой информации зашли в мобильное приложение банка жительницы республики и перевели находящиеся там деньги на свои счета. Бесповоротную пропажу денежных средств добровольная участница «расследования» обнаружила только через несколько дней и обратилась за помощью в органы внутренних дел.

По данным МВД по РМ, аналогичным образом была обманута и 49-летняя жительница республики, которая лишилась 480 тысяч рублей под предлогом помощи лжеполицейским. В настоящее время по данным фактам проводится проверка. Осуществляются оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности злоумышленников.

МВД по Республике Мордовия рекомендует гражданам по возможности не общаться по телефону с незнакомыми людьми, не отвечать на звонки с неизвестных номеров и не сообщать незнакомцам по телефону информацию о своих банковских счетах, пароли и данные своих банковских карт.

Банк России выделил пять признаков, по которым можно распознать телефонных мошенников

· Неожиданный звонок, СМС-сообщение, электронное письмо или ссылка в мессенджере от незнакомца, который представляется сотрудником банка, полиции, магазина и т.д.

· Собеседник ведет разговор о переводе денег и под любым предлогом просит совершить транзакцию на какой-то безопасный счет, оплатить некий налог, бронь, штраф, заплатить залог, аванс и так далее.

· Сообщение или звонок содержит информацию об очень выгодном предложении - призы, любые выплаты, уникальные условия по кредитам и депозитам, инвестиционные продукты, обещающие огромную доходность. Либо наоборот - собеседник пытается запугать возможной потерей денег.

· Собеседник пытается под любым предлогом узнать данные банковской карты - номер, трехзначный код на ее обратной стороне, ПИН-код, а также код из СМС или персональные данные.

· Собеседник использует в разговоре моральное давление, требует немедленно принять решение о переводе денег или сообщить данные карты.

Кстати

На днях владелица одного из саранских кафе также была обманута мошенником, сыгравшим на страхе предпринимателей перед проверками контролирующих органов.

Как сообщила полицейским потерпевшая, ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником правоохранительного ведомства. Он сообщил, что в заведение, принадлежащее горожанке, скоро приедет проверка и гостям необходимо подарить цветы. Поверив этой информации, женщина перевела на указанный им счет 15 тысяч рублей - якобы для покупки букетов. После чего мошенник прекратил разговор. Женщина сообщила о случившемся супругу и по его совету немедленно обратилась за помощью в органы внутренних дел.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».