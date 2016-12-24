Узнать о наличии лекарств в аптеках «Фармация» можно не выходя из дома

Социум

На официальном сайте аптечной сети www.farmacia-rm.ru информация о лекарствах обновляется каждый час.

В разделе «Поиск лекарств» можно узнать:
• в каких именно аптеках есть препараты;
• их адреса и телефоны;
• количество лекарств в наличии и цены.

Если вы столкнулись с отсутствием лекарств в аптеках, сообщите по телефону круглосуточной горячей линии Минздрава РМ: 8 (800) 222-37-39

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