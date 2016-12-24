Узнать о наличии лекарств в аптеках «Фармация» можно не выходя из дома

На официальном сайте аптечной сети www.farmacia-rm.ru информация о лекарствах обновляется каждый час.



В разделе «Поиск лекарств» можно узнать:

• в каких именно аптеках есть препараты;

• их адреса и телефоны;

• количество лекарств в наличии и цены.

Если вы столкнулись с отсутствием лекарств в аптеках, сообщите по телефону круглосуточной горячей линии Минздрава РМ: 8 (800) 222-37-39