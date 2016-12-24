День Героев Отечества

Перемены к лучшему
В республике будет задействована программа финансового оздоровления
В республике будет задействована программа финансового оздоровления
Артём Здунов обсудил с заместителем министра просвещения России новые проекты в сфере образования
Заместитель Министра просвещения России Андрей Николаев осмотрел новый детский сад в селе Белозерье
В Мордовии выбрали претенденток на титул «Мисс УИС» России
Жители домов срывают листы с графиками санобработки
За масштабную торговлю наркотиками в Мордовии различные сроки заключения получили полтора десятка молодых людей, среди них - 5 девушек
В России определены регионы с наибольшим количеством пострадавших в ДТП Мордовия оказалась на 58-м месте российского рейтинга аварийности на...
На сессии Госсобрания Мордовии депутаты единогласно одобрили новое назначение в правительстве региона
Врио Главы Мордовии Артём Здунов оценил масштабы производственных мощностей ОАО «Рузхиммаш»
В рейтинге по уровню зарплат в регионах России Мордовия заняла последнее место