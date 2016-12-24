Вопрос обеспечения транспортом медицинских работников рассмотрен на заседании фракции «Единая Россия»

Социум

Всесторонняя помощь медицинскому сообществу является приоритетным направлением в деятельности депутатов. Народные избранники в своих округах неоднократно, в условиях пандемии, оказывали реальную помощь персоналу лечебных учреждений, поддерживали врачей.  Сложная эпидемическая ситуация, обусловленная распространением коронавирусной инфекции, обозначила вопрос доставки медицинских работников до пациентов и места работы. Особенно актуально это для муниципальных районов республики, где врачам, чтобы оказать медицинскую помощь заболевшим гражданам, приходится объезжать несколько населенных пунктов. Без наличия автотранспорта сделать это своевременно проблематично.

Ситуация рассмотрена на заседании фракции «Единая Россия» Государственного Собрания РМ. По поручению Председателя Госсобрания РМ, Секретаря МРО ВП «Единая Россия» Владимира Чибиркина руководитель фракции Виктор Якуба призвал коллег  оказывать содействие в предоставлении автотранспорта медицинским учреждениям для доставки медработников до пациентов и до места работы, включая персонал поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов.

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