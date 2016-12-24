Вопрос обеспечения транспортом медицинских работников рассмотрен на заседании фракции «Единая Россия»

Нарушения и протоколы
Глава Саранска призвал избегать формализма при проверках масочно-перчаточного режима
Всесторонняя помощь медицинскому сообществу является приоритетным направлением в деятельности депутатов. Народные избранники в своих округах неоднократно, в условиях пандемии, оказывали реальную помощь персоналу лечебных учреждений, поддерживали врачей. Сложная эпидемическая ситуация, обусловленная распространением коронавирусной инфекции, обозначила вопрос доставки медицинских работников до пациентов и места работы. Особенно актуально это для муниципальных районов республики, где врачам, чтобы оказать медицинскую помощь заболевшим гражданам, приходится объезжать несколько населенных пунктов. Без наличия автотранспорта сделать это своевременно проблематично.
Ситуация рассмотрена на заседании фракции «Единая Россия» Государственного Собрания РМ. По поручению Председателя Госсобрания РМ, Секретаря МРО ВП «Единая Россия» Владимира Чибиркина руководитель фракции Виктор Якуба призвал коллег оказывать содействие в предоставлении автотранспорта медицинским учреждениям для доставки медработников до пациентов и до места работы, включая персонал поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов.
Глава Саранска призвал избегать формализма при проверках масочно-перчаточного режима
На совещании у Главы Мордовии по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией одной из главных тем стала обеспеченность жителей республики...
Поверка счетчиков воды обернулась для саранских пенсионерок потерей денег
За масштабную торговлю наркотиками в Мордовии различные сроки заключения получили полтора десятка молодых людей, среди них - 5 девушек
Артем Здунов решил вдохнуть жизнь в Универсальный зал на площади Тысячелетия
Врио Главы РМ Артём Здунов провел заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом
Куда обращаться с вопросами о коронавирусе и своем самочувствии?
Артём Здунов призвал госслужащих стать примером добросовестных налогоплательщиков
Ограбившие в Саранске кредитный кооператив «Народный капитал» казанские налетчики выслушали приговор
Трехфазный режим работы светофоров в Саранске не устраивает горожан