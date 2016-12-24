Как решить проблему с вывозом мусора? Жители Саранска пишут в соцсети!

Социум

Аналитическая система «Инцидент менеджмент» регистрирует в соцсетях вопросы и жалобы граждан и направляет их в ответственные ведомства для принятия мер.

Среди лидирующих тем – уборка и благоустройство придомовых территорий.

Недавно в официальную группу администрации г.о. Саранск обратился местный житель. Он сообщил, что во дворе по адресу ул. Веселовского, 72А рядом с контейнерной площадкой лежит куча из мусорных мешков, наполненных сухими листьями. По словам автора, они не вывозятся уже четвертую неделю, а также частично перегораживают проезжую часть.

Представители администрации передали информацию в структурное подразделение.

Спустя некоторое время автор жалобы ответил: «Благодарю за быструю реакцию. Мусор действительно вывезли в течение суток». Также он спросил, куда нужно обращаться по вопросу вырубки старых деревьев.

В администрации пояснили, что санитарную обрезку деревьев на придомовой территории выполняет управляющая компания. Для вырубки на общественных пространствах нужно обратиться в Единую дежурно-диспетчеркую службу по номеру: 24-07-07.

Если вы столкнулись с проблемами уборки мусора, обязательно пишите в соцсети. Прикладывайте фото и видео. Расскажем, что сделано. 

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