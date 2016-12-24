В Мордовии идет ежедневный мониторинг работы всех бригад «скорой помощи»

В республике медицинские организации усилены дополнительным автотранспортом для прибытия дежурного врача к больным, проходящим лечение от коронавирусной инфекции на дому и доставки лекарств для этой категории пациентов. Дополнительно в Саранске выделено 12 автомашин государственных организаций, а районные и межрайонные медучреждения усилены 23 единицами автотранспорта организаций социального обслуживания.

Как сообщили в Минздраве Мордовии, каждые сутки по всей республике работает 68 бригад медработников. Специалистами ведомства ежедневно ведется мониторинг работы всех экипажей, количества выполненных вызовов и времени ожидания жителями республики. Автопарк Станции скорой помощи усилен транспортом государственных организаций, сформирован необходимый резерв, готовятся к выходу на линию дополнительные автомашины. Проводится дополнительный набор водителей и медицинского персонала, в том числе студентов медицинского вуза для обеспечения работы дополнительных бригад.