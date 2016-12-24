Артём Здунов представлен управленческому активу Мордовии в качестве врио Главы РМ

«Это огромная цифра»
В Мордовии с коронавирусом госпитализируется до 200 человек в сутки
Сегодня в Доме Республики Артём Здунов был представлен Полномочным Представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым в качестве врио Главы Республики Мордовия.
В Мордовии с коронавирусом госпитализируется до 200 человек в сутки
В общественном транспорте Саранска сократилось количество нарушителей масочно-перчаточного режима
Задержанный в Саранске по подозрению в мошенничестве член московской коллегии адвокатов признал вину и был выпущен под домашний арест
«заработали» на жителях Мордовии «телефонные» мошенники в год коронавируса
Чем запомнился республике Александр Филимонов
День народного единства республика отметила торжественными мероприятиями
Глава Мордовии Владимир Волков 28 октября провел рабочую встречу с председателем совета директоров группы компаний «Промомед»...
Из-за транспортных пробок в Саранске приостановили перевод светофоров в трехфазный режим
Памятная медаль «Участнику достижения рекордных результатов в сельскохозяйственном производстве РМ в 2020 году» будет вручаться всем...
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