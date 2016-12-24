Артём Здунов представлен управленческому активу Мордовии в качестве врио Главы РМ

Репортер

Сегодня в Доме Республики Артём Здунов был представлен Полномочным Представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым в качестве врио Главы Республики Мордовия.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Вина адвоката

Задержанный в Саранске по подозрению в мошенничестве член московской коллегии адвокатов признал вину и был выпущен под домашний арест

35 миллионов рублей

«заработали» на жителях Мордовии «телефонные» мошенники в год коронавируса

Движение по фазе

Из-за транспортных пробок в Саранске приостановили перевод светофоров в трехфазный режим

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу