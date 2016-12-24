Артём Здунов назначен врио Главы Республики Мордовия

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с Артёмом Здуновым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности Главы Республики Мордовия.

Одновременно на официальном сайте вышел Указ Президента РФ о досрочном прекращении полномочий теперь уже экс-руководителя Мордовии Владимира Волкова и назначении Артёма Здунова временно исполняющим обязанности Главы Республики Мордовия.

Указ «О досрочном прекращении полномочий Главы Республики Мордовия»

В связи с заявлением Главы Республики Мордовия Волкова В.Д. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:

1. Принять отставку Главы Республики Мордовия Волкова В.Д. по собственному желанию.

2. Назначить Здунова Артема Алексеевича временно исполняющим обязанности Главы Республики Мордовия до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Мордовия.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

По информации из открытых интернет-источников:

Артём Алексеевич Здунов родился 18 мая 1978 года в городе Казань Татарской АССР. По национальности — татарин.

В 2000 году окончил Казанский финансово-экономический институт (КФЭИ), там же в 2004 году — аспирантуру. Кандидат экономических наук (2005).

С 1996 по 1998 год — заместитель председателя профкома студентов КФЭИ.

С июня 2000 по март 2001 года — специалист по страхованию, внутренний аудитор Открытого акционерного страхового общества «Промышленная страховая компания».

С апреля 2004 по июль 2006 года преподавал на кафедре макроэкономики и экономической теории КФЭИ.

С июля 2006 по май 2010 года занимал должность заместителя директора по науке Государственного учреждения «Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан».

С мая 2010 года — заместитель министра экономики Республики Татарстан.

С 14 октября 2014 по 6 февраля 2018 года — министр экономики Республики Татарстан.

6 февраля 2018 года временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев внёс на рассмотрение парламента кандидатуру Артёма Здунова на должность председателя правительства республики. 7 февраля 2018 года парламент Дагестана одобрил его кандидатуру.

С февраля 2018 года - председатель правительства Республики Дагестан.

Женат на татарке, воспитывает сына и дочь.

Имеет государственные награды.

Владеет английским языком (Business English Certificate, University of Cambridge).