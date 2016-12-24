Мордовский педагогический университет переходит на смешанную форму обучения

«Вирусная памятка» от Минздрава РМ
Куда обращаться с вопросами о коронавирусе и своем самочувствии?
Это означает, что занятия в вузе будут пока проходить в «совмещенном формате», сочетающем очное и дистанционно обучение. На новое расписание перейдут практически все студенты-очники, что позволит максимально «развести» потоки. При этом действующие меры безопасности не только не ослабнут, но даже усилятся.
В самом педагогическом университете (до недавних пор – институте) имени М.Е.Евсевьева связывают происшедшее с необходимостью выполнения требований по переводу на «удаленку» не менее 30% сотрудников, а также с активизацией профилактической работы. О том, сколько именно может продлиться смешанное обучения, ничего не сообщается. По неофициальной информации, данный режим будет действовать до 2 декабря и может быть пролонгирован и в дальнейшем.
Куда обращаться с вопросами о коронавирусе и своем самочувствии?
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