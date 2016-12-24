Четверо саранских юнцов ответят в суде за кражи и грабежи

В Саранске на скамье подсудимых займут свое место трое юнцов 17 лет, а также их старший 20-летний приятель. В зависимости от роли каждого они обвиняются в угоне, грабежах и кражах.

Первое преступление было совершено в октябре 2019 года. Тогда в дежурную часть полиции поступило сообщение об угоне от дома по улице Косарева автобуса, принадлежащего «Горэлектротрансу». При выезде из Саранска находившийся за рулем 20-летний обвиняемый не справился с управлением и врезался в дорожный знак. Тогда трое участников этого провалившегося заезда бросили поврежденную автотехнику и ретировались.

Полицейские довольно быстро выяснили личность 20-летнего угонщика и его компаньонов. Но избранная мягкая мера пресечение оставила им возможность совершить еще несколько криминальных «подвигов».

Следствием установлено, что с ноября 2019-го по январь 2020 года группа молодых людей как совместно, так и поодиночке совершала кражи и грабежи продуктов питания из магазинов, расположенных в Саранске, Рузаевке и поселке Комсомольском Чамзинского района. Кроме того, установлена причастность одного из несовершеннолетних к краже сотового телефона из общежития техникума, где он обучался.

Всего от действий обвиняемых пострадали 10 человек. Один из юнцов в настоящее время заключен под стражу, второй находится под домашним арестом, их более взрослый соучастник отбывает наказание за ранее совершенную кражу. Следствием была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело (насчитывающее аж 12 томов!) направлено в суд для рассмотрения по существу.