В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в селах Рузаевского района установлены модульные медпункты

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В этом году в рамках национального проекта «Здравоохранение» в сельских поселениях Рузаевского района будут построены семь фельдшерскоакушерских пунктов. Три ФАПа уже возведены.
Например, ФАП в Палаевке возведен в самом центре села. По соседству расположены магазин и сельская администрация. Внутри здание довольно обширное - здесь будет приемная, процедурный и акушерский кабинеты, есть подсобное помещение для лекарств и аптеки.
В ближайшее время завезут и все необходимое оборудование. Скоро к фельдшерскоакушерскому пункту будут подключены все коммуникации. Водоотведение уже готово. Сейчас идет благоустройство территории. Аналогичная ситуация в Инсар-Акшине и Аргамакове.
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