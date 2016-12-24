В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в селах Рузаевского района установлены модульные медпункты

Социум

В этом году в рамках национального проекта «Здравоохранение» в сельских поселениях Рузаевского района будут построены семь фельдшерско­акушерских пунктов. Три ФАПа уже возведены.

Например, ФАП в Палаевке возведен в самом центре села. По соседству расположены магазин и сельская администрация. Внутри здание довольно обширное - здесь будет приемная, процедурный и акушерский кабинеты, есть подсобное помещение для лекарств и аптеки.

В ближайшее время завезут и все необходимое оборудование. Скоро к фельдшерско­акушерскому пункту будут подключены все коммуникации. Водоотведение уже готово. Сейчас идет благоустройство территории. Аналогичная ситуация в Инсар-Акшине и Аргамакове.

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