Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Кочкуровском районе работает передвижная флюорографическая установка

«Это огромная цифра»
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В рамках национального проекта «Здравоохранение» этим летом в Кочкуровскую поликлинику поступила передвижная флюорографическая установка. С августа, как только были разрешены профилактические мероприятия, установка начала работу в селах района.
Медицинские работники и местные жители сразу оценили преимущества новой установки: не требуется подключение к специальному энергоисточнику, комфортные условия обследования, отличное качество снимков.
Передвижная флюорографическая установка работает во всех селах района и в районном центре, с ее помощью было осмотрено 1 217 человек. Это в основном пожилые и маломобильные люди, которым трудно добраться до поликлиники. Напомним, флюорографическое обследование органов грудной клетки позволяет своевременно выявить заболевания легких и в первую очередь - туберкулез и рак, болезни средостения, плевры.
В Мордовии с коронавирусом госпитализируется до 200 человек в сутки
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