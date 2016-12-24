Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Кочкуровском районе работает передвижная флюорографическая установка

В рамках национального проекта «Здравоохранение» этим летом в Кочкуровскую поликлинику поступила передвижная флюорографическая установка. С августа, как только были разрешены профилактические мероприятия, установка начала работу в селах района.

Медицинские работники и местные жители сразу оценили преимущества новой установки: не требуется подключение к специальному энергоисточнику, комфортные условия обследования, отличное качество снимков.

Передвижная флюорографическая установка работает во всех селах района и в районном центре, с ее помощью было осмотрено 1 217 человек. Это в основном пожилые и маломобильные люди, которым трудно добраться до поликлиники. Напомним, флюорографическое обследование органов грудной клетки позволяет своевременно выявить заболевания легких и в первую очередь - туберкулез и рак, болезни средостения, плевры.