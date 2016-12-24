Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний

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В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Мордовии реализуется региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В 2020 году на эти цели предусмотрено 136,352 млн руб.
По состоянию на начало сентября в медучреждения республики поступило четыре единицы оборудования, на образовавшуюся экономию заключен контракт на поставку аппарата ИВЛ.
На обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, выделено 65,4 млн руб.
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой из-за распространения новой коронавирусной инфекции были вынужденно перенесены диспансеризация отдельных групп взрослого населения, проведение профилактических осмотров на своевременное выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, работа центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики и школ пациентов.
В целом проект позволит снизить смертность от болезней системы кровообращения в Мордовии с 413,1 на 100 тысяч населения в 2017 г. до 403 случаев на 100 тысяч населения к 2024 году. Эти показатели планируется достичь путем снижения смертности от инфаркта миокарда с 24,8 до 19 на 100 тысяч населения, а также за счет снижения смертности от острого нарушения мозгового кровообращения с 68,4 до 52,4 случая на 100 тысяч населения.
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