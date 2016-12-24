В рамках нацпроекта «Образование» в Торбеевской школе заработала «Точка роста»

Социум

В рамках реализации национального проекта «Образование» в Торбеевской средней общеобразовательной школе № 3 заработал Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Как отметили в образовательном учреждении, этот шаг очень важен для всестороннего развития общекультурных ценностей, формирования цифровой грамотности и актуальных гуманитарных навыков, осуществления проектной деятельности, творческой и социальной самореализации детей.

Теперь при освоении предмета ОБЖ совместно со своим преподавателем, молодым специалистом Марией Клычковой, школьники изучают кибергигиену и информационную безопасность. Изменилась содержательная сторона предметной области «Технология», в которую введены новейшие образовательные компетенции, такие как 3D-моделирование, прототипирование, компьютерное черчение.

Для развития математического мышления дети под руководством опытного педагога Тамары Кижапкиной обучаются игре в шахматы. Также ведется преподавание робототехники. В Центре трудятся учителя Елена Янина, Алена Лигеева и Владислав Мелешкин.

На площадках Центра также проходят медиативные встречи, семинары, конференции, командные интеллектуальные состязания, деловые игры, психологические тренинги, в том числе с использованием дистанционных форм и сетевого партнерства.

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