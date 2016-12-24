В Большеберезниковском районе проведен капитальный ремонт дороги Саранск - Большие Березники - Дубенки

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году проведен капитальный ремонт дороги Саранск - Большие Березники - Дубенки на участках Русские Найманы - Шугурово протяженностью 3,4 км и Шугурово - Тазино (4,7 км). Подрядчик - ООО «МАПО-Транс».

Активно велись дорожные работы в райцентре по улицам Ленина, Кооперативной, К. Маркса. Протяженность дорог составляет 1 918 погонных метров, или 11 508 кв. м, в том числе тротуары. На эти цели выделено более 17 млн рублей из дорожного фонда и около 1 млн рублей - средства местного бюджета.

В ремонте были задействованы сразу несколько организаций. На участке по ул. К. Маркса работали дорожники ООО «Строй М». На улицах Кооперативной и Ленина - ООО «Большеберезниковское ДСУ», на участке ул. Ленина от школы до рынка - ИП Кудашкина (Дубенки). Скоро появится и благоустроенная площадка возле автостанции. Здесь работает ООО «Строй М».

Кроме того, на средства дорожного фонда муниципального района проводится ямочно-опочный ремонт на улицах Октябрьской, Набережной, Почтовой, Р. Люксембург, в переулка между улицами 50 и 60 лет Октября.