В Большеберезниковском районе проведен капитальный ремонт дороги Саранск - Большие Березники - Дубенки

Социум

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году проведен капитальный ремонт дороги Саранск - Большие Березники - Дубенки на участках Русские Найманы - Шугурово протяженностью 3,4 км и Шугурово - Тазино (4,7 км). Подрядчик - ООО «МАПО-Транс».

Активно велись дорожные работы в райцентре по улицам Ленина, Кооперативной, К. Маркса. Протяженность дорог составляет 1 918 погонных метров, или 11 508 кв. м, в том числе тротуары. На эти цели выделено более 17 млн рублей из дорожного фонда и около 1 млн рублей - средства местного бюджета.

В ремонте были задействованы сразу несколько организаций. На участке по ул. К. Маркса работали дорожники ООО «Строй М». На улицах Кооперативной и Ленина - ООО «Большеберезниковское ДСУ», на участке ул. Ленина от школы до рынка - ИП Кудашкина (Дубенки). Скоро появится и благоустроенная площадка возле автостанции. Здесь работает ООО «Строй М».

Кроме того, на средства дорожного фонда муниципального района проводится ямочно-опочный ремонт на улицах Октябрьской, Набережной, Почтовой, Р. Люксембург, в переулка между улицами 50 и 60 лет Октября.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Движение по фазе

Из-за транспортных пробок в Саранске приостановили перевод светофоров в трехфазный режим

Вина адвоката

Задержанный в Саранске по подозрению в мошенничестве член московской коллегии адвокатов признал вину и был выпущен под домашний арест

Изуверская месть

Уроженец Саранска получил 18 лет строгача за изнасилование и покушение на убийство бросившей его девушки

«Это цинизм, вызов!»

Главу Саранска возмутил массовый формат празднования юбилея одного из торговых комплексов

Рынок труда

Названы регионы, где гражданам проще всего найти работу

«Они же людей возят!»

Масочно-перчаточный режим в маршрутках Саранска чаще всего нарушается у коммерческих перевозчиков

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу