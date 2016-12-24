Фабрика процессов дает практический опыт организации успешного производства

В рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в республике реализуется региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». В марте этого года был осуществлен запуск в эксплуатацию фабрики процессов на базе Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева.

Фабрика процессов - учебная производственная площадка, на которой участники в реальном производственном процессе получают практический опыт применения инструментов бережливого производства, а также изучают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности предприятия. Это уникальная возможность вживую увидеть, как работают инструменты бережливого производства не только для производственных, но и для офисных процессов.

В ходе обучения перед командой (12-18 человек) ставится задача, которая встречается на реальном производстве или в организации. Участники группы получают знания в виде коротких тренингов и тут же применяют их на практике. Главная задача - сработать в команде и грамотно построить производственный или офисный процесс: сделать его комфортным и избежать возможных потерь (времени, денег, сырья, ресурсов и т.д.). Готового ответа не существует: каждая группа приходит к своему собственному решению.

Длится тренинг один рабочий день. Контролируют процесс сотрудники Регионального центра компетенций в сфере производительности труда и преподаватели Мордовского госуниверситета, которые прошли специальное обучение.