В республике коронавирус унес жизнь 62-летней пациентки

Репортер

По данным регионального оперативного штаба, в федеральной статистике распространения коронавирусной инфекции зафиксирован новый летальный случай в Мордовии. В Республиканской клинической больнице №4 умерла женщина, 1958 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция COVID-19. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя субтотальная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – ожирение 4 степени, гипертоническая болезнь.

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