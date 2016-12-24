В республике коронавирус унес жизнь 62-летней пациентки

«Это огромная цифра»
В Мордовии с коронавирусом госпитализируется до 200 человек в сутки
По данным регионального оперативного штаба, в федеральной статистике распространения коронавирусной инфекции зафиксирован новый летальный случай в Мордовии. В Республиканской клинической больнице №4 умерла женщина, 1958 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция COVID-19. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя субтотальная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – ожирение 4 степени, гипертоническая болезнь.
В Мордовии с коронавирусом госпитализируется до 200 человек в сутки
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