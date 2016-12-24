Доставка с ущербом

Репортер

23-летний курьер одного из саранских кафе стал жертвой банального развода со стороны «выгодного» клиента.

Как рассказал полицейским молодой человек, неизвестный по телефону сделал в суши-баре заказ из нескольких позиций в меню. Курьер привез ланч-боксы по указанному адресу, но тут выяснилось, что клиент уже уехал на работу и просил привезти заказ туда. Заодно он попросил курьера положить ему деньги для оплаты интернета и купить коробку конфет, которая была нужна в качестве подарка девушке на день рождения. Заказчик пояснил, что сам он не успевает все это сделать в связи с внезапно возникшей загруженностью на работе.

Работнику суши-бара, по его словам, и ранее поступали подобные просьбы от клиентов, и никаких неприятных последствий они не имели. Поэтому он согласился выполнить просьбы заказчика. Курьер через терминал перечислил на нужный абонентский номер 3 500 рублей, а потом купил конфеты на сумму около 160 рублей. После чего «занятой» клиент просто перестал выходить на связь. Доставщик понял, что его обманули, и сразу обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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