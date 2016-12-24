Домашний арестант

Бывший руководитель Саранского медицинского колледжа Елена Орлова не признает вину в получении взяток

Экс-директора Саранского медицинского колледжа Елену Орлову суд отправил под домашний арест. Дама попала под следствие в сентябре этого года по подозрению в получении взяток от родителей абитуриентов. При этом свою вину она не признает. Тем не менее до конца ноября бывший руководитель учебного заведения будет ограничена в своих перемещениях не приказами конвоя, а домашними стенами.

По информации следствия, в августе 2020 года в здании колледжа Елена Орлова несколько раз получала от жителей республики взятки за прием на учебу в колледж. Деньги директору колледжа передавали родители будущих студентов. Примечательно, что все фигурирующие в деле эпизоды взяток связаны с поступлением на специальность «Сестринское дело». И коррупционные «тарифы» различались. Например, зачисление за счет бюджетных средств стоило от 45 до 50 тысяч рублей. В случаях с приемом на платное отделение «вознаграждение» было поменьше - от 15 до 40 тысяч рублей. Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ, за несколько дней Елена Орлова получила взяток на общую сумму 245 тысяч рублей.

Кстати, первоначально в деле было зафиксировано 5 эпизодов взяток на сумму в 195 тысяч рублей. Теперь эпизодов стало уже шесть, и коррупционная сумма также подросла. А ведь на специальность «Сестринское дело» в этом году колледж принял на обучение аж 140 студентов - выдающийся рекорд за долгие годы образовательного процесса. И сколько родителей абитуриентов заглядывало в кабинет директора колледжа, следствию предстоит еще выяснить.

Отметим, что в Саранском медицинском колледже учатся свыше 700 студентов по шести направлениям - Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело, Фармация, Стоматология профилактическая.

Самая популярная специальность - «Сестринское дело». При этом официальная стоимость обучения на платной основе в колледже составляет не менее 40 тысяч рублей в год.

29 октября в Ленинском суде Саранска представители Следственного комитета по РМ просили заключить Елену Орлову под стражу. Ходатайство обосновывалось тем, что на свободе она может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства по делу. Сама Елена Орлова и ее адвокат, разумеется, были против отправки в СИЗО. В свою очередь, прокурор не настаивал на жесткой мере пресечения и просил заключить экс-директора колледжа под домашний арест. Суд в итоге согласился с позицией представителя надзорного ведомства.



