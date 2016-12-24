C начала года интернет-трафик в Мордовии вырос на 51%

В этом году в республике значительно выросла интернет-аудитория. В рейтинг самых активных в интернете пользователей вошли жители Саранска, Зубово-Полянского и Рузаевского районов. Такими данными поделилась компания МегаФон, изучив потребление услуг с помощью технологии Big Data.

Топ-3 региона выглядит так:

1. Возглавляет рейтинг Саранск. Здесь пользователи скачивают в среднем 1230 Тб данных в месяц, что сопоставимо с просмотром около 2,2 миллионов 20-минутных роликов на YouTube.

2. В Зубово-Полянском районе скачивается в среднем 215 Тб трафика в месяц – это примерно 50 миллионов фотографий, сделанных 12-мегапиксельной камерой.

3. В Рузаевском районе скачивается в среднем 164 Тб трафика в месяц – это около 32 лет непрерывного просмотра ленты в Инстаграме.​

Связисты выяснили, что больше всего времени онлайн жители Мордовии проводят за просмотром видео и сториз в разных социальных сетях и видео-сервисах. На первом месте YouTube – на просмотр роликов уходит около более 440 ТБ, второе место занимает ВКонтакте - здесь средний суммарный трафик за месяц 380 ТБ. И на третьем месте Instagram – примерно 280 ТБ данных.

Кроме высокой активности в соцсетях, много трафика уходит у жителей Мордовии и на онлайн-игры – только в сентябре абоненты потратили на онлайн-развлечения около 33 Тб. ​