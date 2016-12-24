В Мордовии умер врач Ичалковской районной больницы

Следов насилия на теле не обнаружено
Трагический уход из жизни 16-летней студентки породил множество слухов и кривотолков
Сегодня скончался Владимир Леушкин (1960 г.р.), заместитель главного врача Ичалковской районной больницы. Гистологическое исследование на коронавирус проводится.
Владимир Владимирович начал работать в районной больнице врачом-психиатром после окончания интернатуры в 1985 году. В 2005-м он возглавил Центр гигиены и эпидемиологии в РМ в Ичалковском районе. С 2011 г. трудился заместителем главного врача Ичалковской районной больницы, а также старшим врачом районной призывной комиссии.
Соболезнования выразил Глава Мордовии Владимир Волков: «Искренне сочувствую родным и близким Владимира Владимировича. Он был грамотным и ответственным специалистом, пользовался заслуженным уважением коллег и пациентов. Его смерть — большая потеря для республики. Родственникам будет оказана необходимая помощь».
Трагический уход из жизни 16-летней студентки породил множество слухов и кривотолков
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