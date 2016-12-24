«заработали» на жителях Мордовии «телефонные» мошенники в год коронавируса

«Самыми распространенными остаются мошенничества и кражи с банковских карт, - сообщил на брифинге для СМИ оперуполномоченный по особо важным делам отдела УУР МВД по РМ Дмитрий Костькин. - За 9 месяцев текущего года на территории республики зарегистрировано 587 преступлений, совершенных в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации, 490 краж с банковских карт. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 35 миллионов рублей».

Типичный сценарий таких преступлений не отличается особой оригинальностью. Жертве звонит «сотрудник» банка, часто называя правильные имя и фамилию, и заявляет, что со счета клиента злоумышленники пытаются снять деньги или оформить на него кредит. Чтобы этого не допустить, необходимо отменить сомнительные операции или перевести имеющиеся деньги на «безопасный» счет. Далее выведываются все данные банковской карты человека, а он сам сообщает мошеннику приходящие на телефон смс-коды подтверждения денежного перевода или подключения к интернет-банку другого телефонного номера. В результате все сбережения уплывают на сторонние счета и быстро обналичиваются или отмываются через криптовалютные биржи.

Только на минувшей неделе из-за таких мошеннических операций с немалыми деньгами расстались сразу несколько жителей Мордовии. 62-летний мужчина, стараясь уберечь свои накопления от «преступных посягательств», по звонку «сотрудника банка» перевел все свои деньги на «страховой счет» в другой банк. Итог - украденные аферистами 350 тысяч рублей.

42-летний житель Саранска так хотел сорвать планы мошенников по оформлению на него кредита (так ему рассказала по телефону «сотрудница банка»), что перевел свой реальный заем в 200 тысяч рублей на счета «заботливых» злоумышленников.

Но самое удивительное, что мошенники ухитряются похитить у жителей Саранска даже те деньги, которых у них нет. На этой неделе на мобильный телефон 57-летней рабочей одного из саранских предприятий поступил звонок от неизвестного мужчины. Он представился сотрудником банка и предложил женщине взять кредит на выгодных условиях. Предложение на первый взгляд выглядело настолько заманчивым и безрисковым, что жительница Саранска согласилась. Следуя инструкциям «сотрудника банка», она скачала и установила на смартфон приложение и оформила в нем на свое имя кредит на сумму 413 тысяч рублей. Все соль операции заключалась в том, что установленное приложение открыло доступ злоумышленникам к карте потерпевшей, после чего они перевели все взятые женщиной в кредит деньги на свой счет. В настоящее время полицейские устанавливают личности граждан, которые могут быть причастны к совершению преступлений.

Меж тем в Рузаевском районе сейчас закончено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя города железнодорожником Андрея Авдюшкина, обвиняемого в мошенничестве и кражах денег с банковских карт.

Первое заявление в полицию поступило от жительницы Пензенской области. Она рассказала, что познакомилась с мужчиной, который представился специалистом в кредитной сфере. В разговоре с ним дамочка посетовала, что успела набрать множество займов в различных финансовых структурах и долговая ноша стала слишком тяжела. Тогда Авдюшкин предложил свой план - с выгодой объединить все ее кредиты в один и заодно выиграть время для погашения накопившейся задолженности. При этом для оформления нужных документов от женщины требовалось передать специалисту все банковские карточки. Как только они попали в распоряжение Авдюшкина, он привязал к ним свой номер телефона и снял все деньги в пределах отведенных лимитов.

Спустя время жительнице Пензенской области стали поступать из банков сообщения о необходимости погасить задолженность. Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию. Правоохранители установили, что такие аферы Авдюшкин проворачивал и с другими людьми. Получая доступ к их банковским счетам, он тут же подключал к ним свой номер телефона, снимал деньги и тратил средства по собственному усмотрению. При этом владельцы банковских карт не предполагали, что с их счетов списываются различные суммы, так как на телефоны переставали приходить смс-оповещения о снятии наличности. Всего по шести эпизодам Авдюшкину удалось похитить с карт знакомых 500 тысяч рублей.

Несмотря на то что кредитный аферист постоянно менял место жительства и проживал по различным адресам у своих знакомых, сотрудники уголовного розыска задержали его. В полиции он признался в совершенных преступлениях и сейчас уже готовится предстать перед судом.

В завершение брифинга Дмитрий Костькин озвучил несколько правил, как не поддаться на уловки мошенников:

- не сообщать реквизиты банковской карты и пароли, поступающие на телефон в виде смс-сообщений;

- быть внимательными при заказах в сети Интернет, проверять отзывы и мнения других лиц о торговой организации;

- не использовать для оплаты в сети Интернет банковские карты, на которых находится крупная сумма денег. Лучше использовать специально отведенную отдельную банковскую карту для оплаты услуг и товаров по интернету, периодически пополняя карту по мере необходимости;

- не использовать абонентский номер, к которому подключена услуга «мобильный банк», где есть выход к ресурсам сети Интернет, во избежание несанкционированного доступа к программному обеспечению сотового аппарата для внедрения вредоносных программ.