Откройте, полиция!

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К «приватизаторам» кранов Маевского могут нагрянуть не только коммунальщики
Отопительный сезон в Саранске, похоже, вошел наконец-то в нормальное русло. Как отмечают в администрации города, ныне от населения поступают лишь единичные жалобы на некачественное теплоснабжение. Да и то связанные зачастую с банальной завоздушенностью стояков - проблемой, которую любой сантехник может решить в течение нескольких минут.
Другое дело, что далеко не все хозяева квартир на верхних этажах соглашаются открыть коммунальщикам доступ к так называемым кранам Маевского, позволяющим «стравливать» воздух из радиаторов. Именно так поступил, к примеру, собственник 15-й квартиры в доме № 11 по улице Заводской. В результате домоуправлению пришлось провести дополнительные мероприятия в элеваторном узле для нормализации теплоснабжения всего дома.
«В таких случаях совместно с полицией необходимо решать вопрос. Мы же не в гости чай идем пить. К сожалению, дома так устроены - пока завоздушенность не уберем, тепла не будет в квартирах. Хорошо тепло на улице было, а если морозы?! Стравливание воздуха в квартирах, где установлены краны Маевского, необходимость, и люди должны это понимать», - подчеркнул Петр Тултаев.
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