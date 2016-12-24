Под суд за кражу золота у подруги

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В Саранске закончено расследование уголовного дела в отношении 23-летней местной жительницы, обворовавшей свою подругу.
В сентябре этого года к полицейским обратилась 24-летняя девушка с заявлением о пропаже ее золотых изделий. Ущерб она оценила в 50 тысяч рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемой в краже. Ею оказалась знакомая потерпевшей, проживающая в соседней с ней квартире. 3 сентября вороватая барышня находилась в гостях у соседки. Когда хозяйка квартиры вышла из комнаты, девушка залезла в сумочку подруги и забрала находившиеся там украшения. Отсутствие золотых изделий их владелица обнаружила почему-то только спустя две недели и заявила о краже в полицию.
Правоохранителями золотые сережки и два золотых кольца были изъяты из ломбарда, куда похитительница сдала их на следующий же день. В содеянном девушка полностью раскаялась. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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